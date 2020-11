Die Bundesregierung hat die Erwartung gedämpft, dass es bald zu Lockerungen des Teil-Lockdowns kommen könnte.

Beim Stand der Dinge sei das nicht zu erwarten, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hatte im ARD-Fernsehen ausgeführt, eigentlich sei es zu früh, das jetzt schon zu bewerten. Das Coronavirus habe - Zitat - eine lange Bremsspur. Ob der derzeitige Teil-Lockdown einen Unterschied mache, werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Die Steigerung der Corona-Neuinfektionen sei zwar "stark zurückgegangen", allerdings nehmen die Infektionszahlen weiterhin zu. Die Zahl der vom Robert-Koch-Institut regisrierten Ansteckungen hatte heute mit 23.542 Fällen den nächsten Höchststand erreicht. Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit Covid-19 stieg auf 12.200. Am Montag wollen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bei Beratungen eine Zwischenbilanz für die dann seit zwei Wochen geltenden Corona-Maßnahmen ziehen.



Unterdessen stufte die Bundesregierung auch Schweden und Kanada als Corona-Risikogebiete ein. Hinzu kamen weitere Einzelregionen in Europa. Auf der vom Robert-Koch-Institut geführte Liste stehen nun mehr als 150 der insgesamt rund 190 Staaten der Erde.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 13.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.