Die zentralchinesische Stadt Wuhan meldet zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Coronavirus keine neuen Infektionen.

Die Behörden gehen nach Angaben der staatsnahen Zeitung "China Daily" davon aus, dass sie die Sperrung der 11-Millionen-Metropole Ende des Monats aufheben können. Wuhan ist seit Monaten von der Außenwelt abgeriegelt. Dort war das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals aufgetreten.



In Festland-China wurden gestern 34 neue Infektionen bestätigt, mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Alle neuen Fälle wurden bei Personen nachgewiesen, die nach China einreisten. Insgesamt steigt die Zahl der Erkrankungen auf knapp 81.000. Die Zahl der Todesopfer durch den Ausbruch in China lag offiziellen Angaben zufolge bei 3.245.