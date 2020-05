Nordrhein-Westfalen hebt die Quarantäne-Vorschrift für Rückkehrer aus den europäischen Nachbarstaaten auf.

Ein entsprechender Bericht der "Rheinischen Post" wurde von der Landesregierung bestätigt. Ministerpräsident Laschet habe eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Die Neuregelung trete am Freitag um 0 Uhr in Kraft, hieß es.



Bisher mussten sich Rückkehrer aus dem Ausland wegen der Corona-Pandemie für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.