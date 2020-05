Der Virologe Kekulé hat seine Kritik an der Studie der Berliner Charité zum Coronavirus bei Kindern erläutert. Zum Streit mit dem Studienautor Drosten sagte Kekulé im Deutschlandfunk, in der Wissenschaft sollten alle an einem Strang ziehen. Drosten sei ein "extrem seriöser Wissenschaftler" - und werde die Studie deshalb sicher zurückziehen.

Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie in Halle sagte im Deutschlandfunk, die Kernfrage, ob Kinder genauso ansteckend seien wie Erwachsene, sei nach wie vor nicht entschieden. Die Daten und die statistische Auswertung der Studie gäben dies nicht her. Er vermute, dass die Aussage richtig sei, denn das Gegenteil wäre eine extreme Ausnahme in der Virologie. Dennoch sei eine Vermutung kein Beleg, und den liefere auch die Berliner Studie nicht. In Zeiten von "Fake Facts" müsse man dies auseinanderhalten, betonte Kekulé.

Kekulé: "Bin mir sicher, dass Drosten die Studie zurückzieht"

Studienautor Drosten sei ein extrem seriöser Wissenschaftler, weshalb er sich "ganz sicher" sei, dass dieser die Studie "zurückziehen und neu schreiben" werde, sagte Kekulé. Drosten hatte zuletzt ein Update der Studie angekündigt. Die Ende April veröffentlichte Untersuchung hatte auch international Beachtung gefunden. Sie enthielt die Empfehlung, Schulen und Kindergärten noch nicht wieder uneingeschränkt zu öffnen.



Zu seiner Auseinandersetzung mit Drosten erklärte Kekulé weiter, in der Wissenschaft sollten alle an einem Strang ziehen - auch wenn es der "Bild"-Zeitung natürlich gefalle, von einem "Virologen-Streit" zu schreiben. Die Zeitung hatte Drosten unterstellt, seine Studie über die Viruslast in den Atemwegen von Kindern sei "grob falsch". Zum Beleg wurden vier Wissenschaftler zitiert, welche die Datengrundlage und Auswertung der Studie nach Erscheinen kritisiert hatten. Allerdings wurden ihre Äußerungen aus größeren Veröffentlichungen herausgenommen. Die Zeitung hatte nicht mit ihnen gesprochen. Alle vier haben sich inzwischen ausdrücklich von den "Bild"-Zitaten distanziert.

Drosten: Kekulé "zitiert falsch" und publiziert wenig

Drosten schrieb zuletzt als Reaktion auf einen Gastbeitrag Kekulés auf Twitter, dieser mache Stimmung. "Seine Darstellung ist tendenziös. Er kennt unsere Daten nicht und zitiert falsch." Drosten warf dem Virologen aus Halle zudem vor, keine nennenswerten wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorweisen zu können. "Kekulé selbst könnte man nicht kritisieren, dazu müsste er erstmal etwas publizieren." Er spiele in der Gemeinschaft der Virologen keine Rolle.



Eine Recherche bei der Plattform "PubMed" stützt Drostens Vorwurf. Demnach sind die jüngsten Publikationen, die Kekulé als Autor oder Co-Autoren anführen, aus dem Jahr 2017, es geht unter anderem um das Zika-Virus und Konsequenzen aus der Ebola-Epidemie. Insgesamt werden 30 Publikationen gelistet. Bei Drosten hingegen sind es 344 Veröffentlichungen, davon mehr als 20 aus diesem Jahr. Die jüngsten widmen sich alle dem neuen Coronavirus.

Kekulé: schreibe Pandemiepläne und keine Studien

Dazu sagte Kekulé im Deutschlandfunk-Interview, früher habe er auch viele Jahre selbst im Labor gestanden und sei einer der führenden Foscher in seinem Gebiet gewesen. Inzwischen habe er seine Tätigkeit aber verlagert und leite er ein Institut mit drei großen Abteilungen. Seine Schwerpunkte seien zudem seit langer Zeit der Bevölkerungsschutz und Maßnahmen gegen Epidemien. Auf diesem Gebiet schreibe man Gutachten und Pandemiepläne für Staaten und Unternehmen, aber eben keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen. So habe jeder seine Spezialität: "Wenn jetzt der Autoelektriker dem Spengler vorwirft, du kennst dich aber nicht so gut mit Elektrik aus wie ich, dann führt das nicht dazu, dass das Team besser zusammenarbeitet", sagte Kekulé.

Streeck: Kritik "kommt nicht von ungefähr"

Mit seiner Kritik an der Studie ist Kekulé unter Virologen aber nicht allein. Der Bonner Virologe Hendrick Streeck sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Methode sei von fünf Statistikern kritisiert worden. "Diese Kritik kommt nicht von ungefähr." Es sei jedoch schwierig, zwischen berechtigter Kritik und dem, was dann medial daraus gemacht werde, zu trennen.



Letztlich stünden Drosten und er genauso wie jene Statistiker, die kritische Anmerkungen zur Studie der Charité veröffentlicht haben, "in einem Team, nämlich im Team Wissenschaft", sagte der Leiter der Heinsberg-Studie, die selbst öffentlich stark in die Kritik geraten war.

Die Rolle von Preprint-Studien

Drosten selbst betont, dass die Publikation ein sogenannter Preprint war, also eine Vorveröffentlichung. In diesem Stadium ist das Papier weder von unabhängigen Kollegen noch von Experten der Fachjournale begutachtet worden. Kritik daran sei also erwünscht, sagte der Berliner Virologe im NDR-Podcast: Statistiker hätten völlig zurecht auf die groben Methoden verwendet. "Das wussten wir auch von vornherein, das war auch nicht ganz unbeabsichtigt." Die Begutachtung durch Kollegen sei gerade Teil einer wissenschaftlichen Veröffentlichung.



Das unterstreichen auch andere Wissenschaftler. Denn gerade in den Corona-Zeiten nehmen Preprints zu, da das Interesse der Öffentlichkeit an Erkenntnissen über das Virus so hoch ist und die sonst üblichen Verfahren Monate dauern können.



So sagte der Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg, Jörg Meerpohl, entscheidend sei, dass die Limitationen solcher Preprint-Publikationen berücksichtigt würden. "Es muss klar sein, dass diese Publikationen keine unabhängige Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Entsprechend vorsichtig müssen diese Ergebnisse interpretiert werden." Das sei leider häufig nicht der Fall. Das spreche aber nicht gegen die Nutzung von Preprint-Servern, sondern dafür, dass Wissenschaft, Medien, Öffentlichkeit und Politik lernen müssten, mit dieser Form der Vorab-Veröffentlichung von Ergebnissen angemessen umzugehen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.