Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hat sich zufrieden darüber geäußert, dass bei der geplanten Corona-App die Daten nur dezentral gespeichert werden sollen.

Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fersehen, dieses Modell sei aus Datenschutzgründen besser. Es sei wichtig, die Infektionsketten zu durchbrechen. Dabei könne die App helfen. Nach Angaben von Kanzleramtsminister Braun und Bundesgesundheitsminister Spahn soll die geplante App die benötigten Daten nur auf den Mobilgeräten der Teilnehmer speichern. Das bisher favorisierte Projekt sah einen Abgleich der Daten über einen zentral verwalteten Server vor. Mit Hilfe der App sollen - nach dem Vorbild Südkoreas - Bürger Daten über Ansteckungen mit dem Coronavirus an das Robert Koch-Institut übermitteln können.



Nach Ansicht des Datenschutzexperten Ulf Buermeyer hat sich die Bundesregierung auf Druck der US-Konzerne Apple und Google für die dezentrale App-Variante entschieden. Er sagte im Deutschlandfunk, in diesem konkreten Fall halte er das nicht für so gravierend, weil beide Varianten Vor- und Nachteile hätten. Man müsse sich aber schon die Frage stellen, ob US-Konzerne die entscheidenden Instanzen sein sollten. Aus Buermeyers Sicht fehlt es auf Bundesebene an einer zentralen Projektsteuerung für IT-Projekte.



Wie Apps gegen das Coronavirus helfen könnten, haben wir hier zusammengestellt.