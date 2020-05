Die bisherigen Tests auf das Coronavirus im deutschen Profi-Fußball sind bei mindestens 14 Bundesligisten negativ ausgefallen.

Das berichtet das Fachmagazin "Kicker" unter Berufung auf die Vereine. Von drei Clubs - dem FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig - gibt es demnach bislang keine Angaben. Fußball-Bundesligist Köln hatte am Freitag bekanntgegeben, dass zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet wurden. Der Verein teilte jetzt mit, dass er bereits im Laufe dieser Woche seine Mannschaft in einem Quarantäne-Trainingslager zusammenziehen will.



Die Clubs der Bundesliga und Zweiten Liga hatten am Donnerstag mit den Tests begonnen. Ob und wann die Saison in Form von Geisterspielen fortgesetzt wird, ist allerdings nicht nur in der Politik umstritten. Bundesregierung und Länder wollen das Thema am Mittwoch erörtern. Innenminister Seehofer sagte im ZDF, dann gehe es aber nicht nur um den Profifußball, sondern um den gesamten Sport - auch den Breitensport.