Die christlichen Kirchen in Deutschland haben die Menschen mit Blick auf die Corona-Pandemie zu Zusammenhalt und Zuversicht aufgerufen.

In einer gemeinsamen Erklärung der Spitzen der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche und der Othodoxen Bischofskonferenz heißt es, gerade weil in diesen Tagen viele Grenzen und Barrieren zwischen den Menschen errichtet werden müssten, dürften die Grenzen in den Herzen nicht hochgezogen werden. Das Füreinander-Dasein und die Solidarität seien unverzichtbar. In dieser existenziellen Krise komme es auf jeden Einzelnen an, weil jedes offene Ohr, jedes freundliche Wort und jede helfende Hand besonders zählten, betonen die Kirchenvertreter.



Zudem riefen kirchliche Hilfswerke wegen der Ausbreitung des Coronavirus zur Unterstützung von Menschen in Entwicklungsländern auf. Gerade jetzt müsse man an die Menschen in anderen Teilen der Welt denken, die schon vor dem Ausbruch von Corona in großer Not gewesen seien, sagte der Leiter der Diakonie Katastophenhilfe, Keßler, in Berlin. Der Geschäftsführer von Misereor, Spiegel, ergänzte, an vielen Orten werde die Ausbreitung des Virus noch weitaus dramatischere Folgen für die Menschen haben als in Deutschland.