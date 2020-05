Politik und Kirche haben sich erneut besorgt über Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen geäußert.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte, über viele Wochen habe man in Deutschland und anderen Ländern in einer Art Schockstarre gelebt. Mit den Lockerungen hätten nun auch Proteste zugenommen. Er verurteilte teils krude Thesen und Forderungen, die leider sogar in hohen kirchlichen Kreisen Widerhall gefunden hätten, so Bätzing wörtlich.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann betonte der "Funke Mediengruppe" gegenüber, man dürfe in einem freien Land seine Meinung äußern, selbst wenn sie unsinnig sei und Verschwörungsmythen transportiere. Der Grünen-Politiker sagte, er sehe die Gefahr darin, dass Rechtsradikale solche Demonstrationen unterwanderten.



Die Proteste gegen Corona-Beschränkungen hatten an diesem Wochenende deutlich weniger Zulauf als von den Veranstaltern angekündigt - obwohl vielerorts weitere Lockerungsmaßnahmen in Kraft getreten und mehr Personen als bisher zu Demonstrationen zugelassen waren.