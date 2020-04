Von heute an öffnen in vielen Bundesländern wieder Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie bislang geschlossen bleiben mussten. Den Betrieb wieder aufnehmen dürfen Ladenlokale mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern.

Autohäusern, Fahrradhändlern und Buchläden ist die Öffnung unabhängig von ihrer Größe wieder erlaubt. Die Regelung gilt zunächst in allen Bundesländern außer Bayern, Berlin, Brandenburg und Thüringen.



Die Lockerung der Maßnahmen wird nach Einschätzung von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer dazu führen, dass sich mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren werden. Die Lockerungen gingen "an die Grenze dessen, was vertretbar sei", sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. In drei Wochen werde man sehen, ob die Schritte zu weitgehend gewesen seien.



Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Abstands- und Hygieneregeln noch Monate lang eingehalten werden müssen. Er wies im ZDF auf die Bedeutung der Gesundheitsämter hin, die die Infektionsketten klären und Kontaktpersonen ausfindig machen müssten.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, sollten die Lockerungen ergeben, dass man mit den Infektzahlen zurechtkomme, werde es weitere Erleichterungen geben.