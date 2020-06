Die Kultusminister der Länder beraten am Abend in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien.

Nach Angaben eines Sprechers sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten. Das Gespräch diene der Vorbereitung des nächsten offiziellen Termins am 18. und 19. Juni.



Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet unterdessen über ein ihr vorliegendes Rahmenkonzept der KMK mit konkreten Planungen für das nächste Schuljahr. Alle Länder wollen demnach so rasch wie möglich zu einem regulären Schulbetrieb nach geltendem Stundenplan zurückkehren. In dem Konzept werden aber auch Szenarien entworfen für den Fall, dass bis dahin weiterhin die strengen Abstands- und Hygieneregeln gelten. Dann werde es auch weiterhin einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht geben, heißt es weiter. Prüfungsanforderungen würden einem reduzierten Stundenplan angepasst und Sport fiele weitgehend aus.