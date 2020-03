Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, hält Schulschließungen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus für unnötig.

Hubig schloss gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zum jetzigen Zeitpunkt aus, dass ähnlich wie in Italien auch in Deutschland Schulen geschlossen werden, um die Epidemie einzudämmen. Auch eine Verschiebung der Ferientermine sei derzeit kein Thema, so die SPD-Politikerin. Allerdings gelte für alle Schulen, dass verstärkt auf Hygienemaßnahmen zu achten sei. Ähnlich hatte sich bereits am Nachmittag Bundesgesundheitsminister Spahn geäußert.



Die niedersächsische Gesundheitsministerin Reimann betonte ebenfalls in der NOZ, für Angst gebe es keinen Grund. Die SPD-Politikerin wies den Vorschlag, 14-tägige Coronaferien auszurufen, als übertrieben zurück. Dies gelte auch für Hamsterkäufe in Supermärkten und Drogerien.



Italien hält bis Mitte März alle Schulen und Hochschulen geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken.