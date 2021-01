Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 16.946 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Krankheitserreger stieg um 465 auf insgesamt 40.343 an. An Sonntagen sind die Zahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge bei 162,2. Das ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

