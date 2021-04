Intensivstationen in großen Städten kommen in der Coronakrise zunehmend an ihre Grenzen.

In der Millionenstadt Köln hat die Zahl der Patienten den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht. Mit 113 Menschen, die behandelt würden, sei der bisherige Höchstwert in der Pandemie überschritten worden, teilte die Stadt mit. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Stadt Bonn. Halle an der Saale meldete eine Vollauslastung seiner Intensivbetten. Eine weitere Aufnahme von Covid-Intensivpatienten sei aktuell nicht mehr möglich. Auch der Burgenlandkreis hatte vor kurzem von voll ausgelasteten Intensivkapazitäten berichtet.



Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen warnt, immer mehr Kliniken hätten spürbare Engpässe. Dass mit Köln und Bonn erste Kliniken an die Grenzen ihrer Notfallkapazitäten gekommen seien, müsse uns alle wachrütteln, sagte KGNW-Präsident Brink der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Man müsse deutlich steigende Fallzahlen erwarten. Die Krankenhausgesellschaft in Sachsen-Anhalt spricht von einer beherrschbaren Situation. Die Lage sei ernst, aber nicht bedrohlich und zudem regional unterschiedlich, führte eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aus. Die sachsen-anhaltischen Kliniken seien in den beiden "Versorgungsclustern Nord und Süd" unter Federführung der beiden Universitätskliniken Magdeburg und Halle gut vernetzt. Sie koordinierten täglich miteinander die stationäre Versorgung von Covid-Patienten. Auch greife im Überlastungsfall das sogenannte "Kleeblattverfahren" bei dem bei regionalen Überlastungen länderübergreifende Verlegungen zwischen den Kliniken organisiert würden.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.