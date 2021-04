Noch vor einer möglichen bundesweiten Regelung werden auf regionaler Ebene bereits weitere Ausgangsbeschränkungen verhängt. In der Millionenstadt Köln dürfen die Menschen künftig zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh nur noch "aus triftigen Gründen" auf der Straße unterwegs sein.

Dazu gehören etwa der Gang zum Arzt, dienstliche Tätigkeiten oder die Begleitung von Kranken. Darüber hinaus gilt in öffentlichen Grünanlagen ein Alkohol-, Grill- und Shisha-Verbot. Verstöße werden laut Stadtverwaltung mit einem Bußgeld von 250 Euro geahndet. Oberbürgermeisterin Reker erklärte, es handele sich um einen gravierenden Eingriff, der aber unumgänglich sei. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Köln derzeit bei knapp 163.



Ähnliche Regelungen gelten in Nordrhein-Westfalen bereits in in fünf weiteren Kommunen. Baden-Württemberg führt die nächtliche Ausgangsbeschränkung ab Montag in allen Gebieten ab einem Wert von 100 ein, die Landesregierung Mecklenburg Vorpommerns erwägt diesen Schritt ebenfalls.

