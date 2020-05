Die Coronavirus-Krise stellt Länder in aller Welt vor enorme Herausforderungen. Welche Rolle spielen weibliche Führungskräfte in der Politik? Diskutiert wird dabei auch über die Frage: Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Krise? Ein Blick auf die betroffenen Staaten scheint das zu belegen, aber nicht alle Experten sehen das so.

"Was haben Länder mit dem besten Umgang mit dem Corona-Virus gemeinsam?", fragt etwa die Autorin und Unternehmensberaterin Avivah Wittenberg-Cox im Forbes Magazin. Und antwortet: "Weibliche Führung". Auch die Journalistin und Autorin Charlotte Seck bescheinigt weiblichen Staatschefs, bessere Strategien zu haben, und zählt auf "Amina Mag" einige Beispiele auf.



Auf CNN fragt die Journalistin und China-Expertin Leta Hong Fincher: "Staatschefinnen machen einen überproportional großartigen Job, diese Pandemie zu bewältigen. Warum gibt es also nicht mehr von ihnen?"



Auch der Politologe und Psychologe Moritz Kirchner sagte bei Deutschlandfunk Nova (Audiothek-Link), dass es in der Tat viele Länder gebe, die mit Frauen an der Spitze bislang gut durch die Krise gekommen seien - im Gegensatz zu so einigen Staaten, die von Männern regiert werden. Aus der Führungsforschung wisse man zum Beispiel, dass Frauen im Durchschnitt kooperativer und risikoscheuer vorgingen, Risiken also vermieden. Und so habe es auch keine Regierungschefin gegeben, die während der Corona-Pandemie Experimente gewagt habe. Im Gegenteil: "Sie haben sich eher für frühe Eindämmungsmaßnahmen entschieden", so Kirchner.

Glaubwürdigkeit, Entschlossenheit, Technologie

Wittenberg-Cox nennt bei Forbes drei Faktoren, die ihrer Meinung nach eine Rolle spielen: Glaubwürdigkeit, Entschlossenheit und der Einsatz von Technologie. Kanzlerin Merkel zum Beispiel habe die deutsche Bevölkerung schon sehr früh und mit Ruhe darauf hingewiesen, wie ernstzunehmend dieses Virus sei, das möglicherweise 70 Prozent der Bevölkerung infizieren könnte, schreibt Wittenberg-Cox.



Es habe sofortige Corona-Tests gegeben und Deutschland habe die "Phase der Leugnung, des Zorns und der Unaufrichtigkeit übersprungen", die sich andernorts gezeigt habe. Zum Beispiel in Großbritannien und in den USA, wo sowohl Premierminister Johnson als auch Präsident Trump die Ernsthaftigkeit der Lage lange herunterspielten - um dann dem Corona-Virus gewissermaßen den Krieg zu erklären.



Die USA sind heute das Land mit den weltweit meisten Corona-Toten. Johnson lag selbst als Infizierter auf der Intensiv-Station. In Deutschland hingegen ist die Sterberate im Vergleich zu zahlreichen anderen Ländern verhältnismäßig gering.

Frühzeitig abgeschottet

Premierministerin Jacinda Ardern habe Neuseeland schon frühzeitig nach außen abgeschottet, erklärt Wittenberg-Cox weiter, und das Land in maximale Alarmbereitschaft versetzt. Island biete unter Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir gratis Corona-Tests für die gesamte Bevölkerung an. Und Sanna Marin, Ministerpräsidentin von Finnland, habe zum Beispiel bekannte Influencerinnen und Influencer eingespannt, um junge Menschen zu erreichen, die die herkömmlichen Medien nicht mehr nutzen.

Eigentlich anfällig wegen der Lage: Taiwan

Auf CNN weist die Journalistin Fincher auf die besondere Rolle von Taiwan hin. Ein Land, das durch seine geo-politische Lage eigentlich höchst anfällig für die Ausbreitung der Pandemie gewesen wäre, schreibt Fincher. Aber als Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von dem Virus aus Wuhan gehört habe, habe sie sofort alle Flugzeuge aus der Region überprüfen lassen. Dann richtete sie ein Epidemie-Zentrum ein, steigerte die Produktions-Rate von Schutzkleidung wie Atemmasken und strich alle Flüge von Festland China, erklärt Fincher.



Es sei noch zu früh, argumentiert Fincher, abschließend zu erklären, welche Regierungen ausreichende und vor allem die richtigen Schritte eingeleitet hätten, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Aber die vielen Beispiele zeigten jetzt schon, dass eine große Zahl der Staats- und Regierungschefs, die frühzeitig und entscheidungsfreudig gehandelt hätten, Frauen gewesen seien.

Guardian: Korrelation nicht gleich Kausalität

Der "Guardian" weist darauf hin, dass natürlich auch zahlreiche Länder mit männlichem politischen Führungspersonal bisher gut durch die Krise kamen. Genannt wurden unter anderem die Tschechische Republik, Vietnam oder Australien. Zwar seien Politikerinnen überproportional in den erfolgreicheren Staaten vertreten, doch Experten wiesen darauf hin, dass eine Einteilung in solch homogene Kategorien nicht unbedingt sinnvoll sei.



Außerdem sei unklar, ob es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gebe. Eine Frau zu sein, mache einen nicht automatisch zu einer besseren Führungskraft und müsse nicht für einen besseren Umgang mit der Pandemie sorgen. Allerdings müsse man noch immer als Frau oft besser sein als die männliche Konkurrenz, um an Führungsposten zu kommen.



Die New Yorker Soziologie-Professorin Kathleen Gerson erklärte, dass weibliche Führungspersönlichkeiten eher in einer politischen Kultur gewählt würden, in der es Vertrauen in die Regierung gebe - und in der weniger zwischen Frauen und Männern unterschieden werde. Auch dieser Aspekt könnte sich als vorteilhaft erweisen.

