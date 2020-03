Die meisten Städte und Gemeinden in Deutschland haben offenbar keine Notfallpläne, die sofort zum Einsatz kommen könnten.

Eine Umfrage im Auftrag der Zeitschrift "Kommunal" hat erwiesen, dass nur jede fünfte Kommune bundesweit über einen solchen Plan verfügt. In kleinen Kommunen mit weniger als 5.000 Einwohnern seien es noch deutlich weniger. Vor allem größere Städte hätten zudem die Erfahrung gemacht, dass Notfallpläne in der Praxis unbrauchbar gewesen seien.



Befragt wurden rund 2.300 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zwischen dem 20. und 26. März. Als größte Herausforderung nannten sie, den Verwaltungsbetrieb aufrechtzuerhalten. 40 Prozent der Kommunen haben nach eigenen Angaben für den Publikumsverkehr gar nicht mehr geöffnet, fast 60 Prozent bieten einen eingeschränkten Service an. Zahlreiche Kommunen fordern mehr finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern: Sie gehen von Steuereinbußen und einem erheblichen Ladensterben aus.