Ab in die zweite Runde - der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat seine Beratungen über das Konjunkturpaket am Vormittag fortgesetzt. Gestern war noch keine Einigung zustande gekommen - zu viele Themen sind noch umstritten. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Verhandlungen erneut bis in den späten Abend gehen - oder sogar darüber hinaus.

Diskutiert werden Maßnahmen wie Prämien für Neufahrzeuge, Hilfen für die Kommunen und Geld für Familien. Grünen-Fraktionschef Hofreiter äußerte sich skeptisch zu den Verhandlungen. Jedes Ministerium wurstele vor sich hin, sagte Hofreiter dem Fernsehsender n-tv. Am Ende werde im Koalitionsausschuss etwas ausgewürfelt. Das gehe nach dem Motto: Die CDU bekomme ein Häppchen, die CSU ebenfalls und auch für die SPD sei etwas dabei. Hofreiter forderte, mit dem Konjunkturpaket auch die Klimakrise anzugehen.



Der haushaltspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Fricke, erklärte, mit der ökonomischen Hilfe müsse auch ein ökologischer Umbau geschaffen werden. Dabei wäre eine Kaufprämie für Autos eine falsche Subvention, sagte er im Deutschlandfunk. Seine Partei schlage stattdessen vor, die Stromsteuer zu senken, um die Elektromobilität zu fördern. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verlangte Hilfen für die Kommunen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im ZDF, das könne über höhere Zuschüsse des Bundes bei den Sozialkosten gehen, einen Ausgleich bei den wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen und eine Übernahme von Altschulden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.