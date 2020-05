Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf Regierungskreise, auf dieses Datum hätten sich Bund und Länder geeinigt. Demnach können die Länder aber erlauben, dass sich im öffentlichen Raum künftig bis zu zehn Personen oder Angehörige zweier Haushalte treffen.

Wie es weiter heißt, erklärte Thüringen bei der Videositzung protokollarisch seine abweichende Meinung und behielt sich eigene Regelungen vor. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow strebt weiter einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen an. Der Linken-Politiker sagte DLF Nova, es sei an der Zeit, aus den Notverordnungen herauszukommen. Man wolle das Virus nicht länger mit Angst, sondern mit Vernunft bekämpfen. Den geltenden Mindestabstand und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hält Ramelow aber weiter für sinnvoll. Frühere Äußerungen des Ministerpräsidenten waren so verstanden worden, dass er beide Maßnahmen abschaffen wollte. Das stieß auch innerhalb der rot-rot-grünen Landes-Koalition auf Kritik.



Mehrere Bundesländer beschlossen heute weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Ziel der Landesregierungen ist es vor allem, dass die Schulen und die Kitas nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb übergehen. Zudem werden in mehreren Ländern wieder kleine und mittlere Veranstaltungen erlaubt.