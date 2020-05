Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Auf dieses Datum einigten sich am Abend die Staatskanzleien der Länder und Bundeskanzleramtschef Braun, wie in Berlin mitgeteilt wurde.

Die Länder können demnach aber erlauben, dass sich im öffentlichen Raum künftig bis zu zehn Personen oder die Angehörigen zweier Haushalte treffen. Es wird weiterhin empfohlen, Abstand zu halten, die Kontakte auf möglichst wenige Menschen zu begrenzen und die Hygieneregeln einzuhalten.



Thüringen behält sich den Angaben zufolge einen Sonderweg vor. Ministerpräsident Ramelow strebt weiter einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen an. Der Linken-Politiker bekräftigte gegenüber DLF Nova, es sei an der Zeit, aus den Notverordnungen herauszukommen. Man wolle das Virus nicht länger mit Angst, sondern mit Vernunft bekämpfen.



Bundeskanzlerin Merkel erörtert das Thema heute in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer. Bei dem Gespräch soll es auch um die Stärkung der ostdeutschen Wissenschafts- und Forschungslandschaft gehen.