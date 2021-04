Die Bundesregierung plant, die wegen der Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime zu lockern.

Ziel sei es, eine soziale Isolation der Bewohner zu vermeiden, heißt es laut Medienberichten in einer Neufassung des Papiers für den morgigen Impfgipfel. Gelten sollen die Lockerungen für Heime, deren Bewohner vollständig geimpft sind und in denen es keine Krankheitsfälle gibt. Hier könnten Besuchsmöglichkeiten erweitert werden und einige Gruppenangebote wieder stattfinden. Zuvor waren weitere Maßnahmen aus dem Papier bekannt geworden. So sollen vollständig Geimpfte und Genesene wieder mehr Freiheiten erhalten, etwa bei den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Die Pflichten, Abstand zu halten und einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, bestünden aber weiterhin, heißt es.



Vor der Konferenz von Bund- und Ländervetretern forderten die niedergelassenen Ärzte in Deutschland, die Impfpriorisierung aufzuheben. Dies sollte spätestens in zwei bis drei Wochen geschehen, sagte der Vorsitzende des Ärzteverbandes Virchowbund, Heinrich, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bundesgesundheitsminister Spahn hatte vorgeschlagen, die Priorisierung im Juni aufzuheben.

