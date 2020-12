Menschen ab 60 erhalten noch vor Weihnachten kostenlose FFP2-Atemschutzmasken.

Ab dem 15. Dezember könne sich jeder nach Vorlage des Personalausweises drei Masken kostenfrei in der Apotheke abholen, teilte Bundesgesundheitsminister Spahn mit. Berechtigt sind den Angaben zufolge auch Mitglieder andere Risikogruppen, wenn sie die Zugehörigkeit hinreichend belegen können. Für das kommende Jahr sollten die Berechtigten dann zusätzlich zwei Coupons für je sechs Masken erhalten, mit denen sie diese billiger bekommen.



FFP2-Masken wurden zunächst hauptsächlich von medizinischem Personal getragen und setzen sich langsam auch in der übrigen Bevölkerung durch. Sie sind aus einem festeren Material als Stoff- oder OP-Masken und damit sicherer. Bei Tests in den USA wurden die ausgestoßenen Aerosole durch FFP2-Masken auf weniger als 0,1 Prozent der Menge ohne Maske reduziert. Bundesgesundheitsminister Spahn warnte allerdings davor, dass auch die FFP2-Masken keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Corona-Infektion böten. Sie seien kein Freifahrtschein, um unachtsam zu sein.

