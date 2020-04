Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer pocht auf ein möglichst einheitliches Vorgehen beim schrittweisen Ausstieg aus den Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Alles andere würde zusätzliche Fragen aufwerfen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe auch innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz die feste Vereinbarung, gemeinsam mit der Bundesregierung ein gutes Gesamtpaket vorstellen zu können, mit dem man möglicherweise - abhängig von der Entwicklung der Zahlen über Ostern - erste Schritte gehen könne.



Bundeskanzlerin Merkel will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz die Lage in der Corona-Krise bewerten. Morgen tagt erneut das so genannte Corona-Kabinett. Seit dem 22. März gelten in Deutschland umfassende Einschränkungen im öffentlichen Leben, Geschäfte mit Ausnahme der Lebensmittelbranche waren bereits zuvor geschlossen worden. Die Maßnahmen gelten nach jetzigem Stand bis zum Ende der Osterferien am 19. April.