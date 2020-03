Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Einsatz der Bundeswehr bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zugesagt.

Die CDU-Politikerin sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", schon jetzt leiste die Truppe Amtshilfe. So unterstütze ihr Beschaffungsamt etwa das Bundesgesundheitsministerium, um schnell Schutzanzüge und Medikamente zu besorgen. Reservisten seien nun aufgerufen, sich für den Dienst in Militärkrankenhäusern zu melden. Die Truppe helfe, was immer auch gebraucht werde.



Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten stieg unterdessen weiter. Das Robert-Koch-Institut meldete gestern Abend fast 3.800 bestätigte Fälle. Das sind gut 730 mehr als am Vortag. Acht Menschen starben bislang an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.



Immer mehr Bundesländer schränken das öffentliche Leben ein. Zuletzt erließ die Landesregierung in Hessen eine Anordnung, die ab heute Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt. Theater und Museen werden geschlossen. In Berlin sind sogar Veranstaltungen ab 50 Personen nicht mehr erlaubt. Kneipen, Bars, Spielhallen und Clubs müssen schließen. Dasselbe gilt für Kinos, Theater und Konzerthäuser, Sportanlagen, Schwimmbäder und Fitnessstudios.

