Die Krankenhäuser dringen in der Corona-Krise auf regelmäßige Tests für Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Baum, sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine wöchentliche Testung der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen sei in dieser Phase von zentraler Bedeutung. Die Kosten dürften kein Hemmnis sein und müssten auch gegenfinanziert werden.



Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Daten des Robert Koch-Instituts mehr als 20.000 Mitarbeiter von Kranken- und Pflegeeinrichtungen mit dem Virus infiziert. Ein in der vergangenen Woche beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Spahn sieht eine Ausweitung der Tests vor, die auch unabhängig von Symptomen von den Krankenkassen übernommen werden sollen.