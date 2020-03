Die deutschen Kliniken fordern wegen der Corona-Pandemie eine rasche Zulassung von Pflegekräften aus dem Ausland.

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der Zeitung "Die Welt", die Gesundheitsämter sollten Ad-hoc-Genehmigungen für ausländische Pflegekräfte aus anderen Ländern erteilen, wenn sich diese bereits in Deutschland befänden. Die Genehmigungen könnten dann später geprüft und das formale Verfahren nachgeholt werden.



Gaß reagiert mit seiner Forderung auf den Umstand, dass manche Kliniken ausländische Pflegefachkräfte nicht voll einsetzen können, da diese noch auf die formale Zulassung von den Behörden warten. Das dauert mitunter mehrere Monate.



Bund und Länder hatten sich gestern Abend auf einen Krankenhaus-Notfallplan geeinigt, um mehr Plätze zu schaffen, an denen Patienten mit einem leichteren Verlauf einer Corona-Infektion behandelt werden können. Dafür sollen Hotels, größere Hallen oder Rehabilitationseinrichtungen ausgebaut beziehungsweise umgerüstet werden. Berlin will für Covid-19-Patienten ein eigenes Krankenhaus auf dem städtischen Messegelände errichten.

