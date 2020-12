Wegen der hohen Corona-Todeszahlen in Zittau in Ostsachsen müssen dort Leichen zwischenzeitlich außerhalb des Krematoriums gelagert werden.

Die Toten sollten im Bereich des Hochwasserstützpunkts aufbewahrt und bei Freigabe zur Einäscherung ins Krematorium gefahren werden, teilte die Stadt am Abend mit. Während im vergangenen Jahr im Dezember 45 Menschen starben, waren es in diesem Monat schon jetzt 115.



Wie die Sächsische Zeitung berichtet, nimmt das Klinikum Oberlausitzer Bergland am Standort Zittau keine neuen Covid-Patienten mehr auf. Das erklärte der Landkreis auf Nachfrage. Alle geplanten Covid-Betten seien belegt.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.