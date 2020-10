Als einziger Bezirk Berlins lässt Friedrichshain-Kreuzberg auch weiterhin keine Corona-Hilfe durch die Bundeswehr zu.

Die Bezirksverordnetenversammlung verwies am späten Abend zwei befürwortende Anträge von SPD und CDU für weitere Diskussionen in den Sozialausschuss. Vor allem Vertreter von Linke und Grünen erklärten, das Gesundheitsamt habe die Lage im Griff und könne Kontakte auch ohne Hilfe nachverfolgen. Die Haltung des Lokalparlaments hatte bereits für Kritik von Bundesgesundheitsminister Spahn und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gesorgt. Die CDU-Vorsitzende vermutete ideologische Gründe für die ablehnende Haltung in dem links-alternativ geprägten Bezirk, der eine der höchsten Infektionsraten in der Hauptstadt aufweist. In allen anderen elf Bezirken sind inzwischen hunderte Soldaten im Einsatz.



Sie unterstützen etwa den Betrieb von Testzentren und überlastete Gesundheitsämter bei der telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten. Auch bundesweit hilft die Bundeswehr mit Lagerkapazitäten, dem Aufbau von Notfallkrankenhäusern und der Beschaffung von Schutzkleidung.

