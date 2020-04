Ein weiteres Kreuzfahrtschiff mit Coronavirus-Patienten an Bord hat einen Hafen im US-Bundesstaat Florida erreicht.

Nach langer Irrfahrt legte die "Coral Princess" in Miami an, nachdem ein Andockversuch in Fort Lauderdale gescheitert war. Zuvor hatten mehrere Länder in Südamerika das Schiff abgewiesen. Laut dem Sender CNN wurden zwölf Menschen an Bord positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Passagiere starben. Nach Angaben der Reederei Princess Cruises befinden sich insgesamt 1020 Gäste und 878 Besatzungsmitglieder auf dem Schiff. Wann sie an Land gehen dürfen, ist noch unklar.