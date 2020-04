Die Europäische Union stellt für das geplante Kurzarbeitergeld nach deutschem Vorbild insgesamt 100 Milliarden Euro zur Verfügung.

Das Geld solle vor allem Italien zugute kommen, das von den Folgen der Coronavirus-Pandemie besonders betroffen sei, erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, in einem Schreiben, das der italienischen Zeitung "La Repubblica" vorliegt, Darin heißt es, neben Italien solle Spanien Hauptempfängerland sein. Die Kommissionschefin verlangte von den Ländern der Europäischen Union einen besseren Zusammenhalt. Nur mit Solidarität könne man aus der Krise herauskommen, so von der Leyen.



Der Plan ist nach Angaben der Kommission Teil eines Konzepts für eine europäische Arbeitslosen-"Rückversicherung". In der Krise brauchten Unternehmen Unterstützung, die zwar vorübergehend keine Aufträge hätten, aber dennoch ihre Fachkräfte halten wollten. Das sei auch eine Lehre aus der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008. Neben Italien soll Spanien Hauptempfängerland sein.