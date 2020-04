Die Europäische Union stellt für das geplante Kurzarbeitergeld nach deutschem Vorbild bis zu 100 Milliarden Euro zur Verfügung.

Das Geld solle vor allem Italien und Spanien zugute kommen, die von den Folgen der Coronavirus-Pandemie besonders betroffen seien, schrieb Kommissionspräsidentin von der Leyen in einem Beitrag für die italienische Zeitung "La Repubblica". Die wirtschaftlichen Schäden seien enorm. Alle Mitgliedsländer würden dazu beitragen, dieses neue Instrument zu ermöglichen, versicherte sie. Zu Anfang der Pandemie hätten Viele nur an die eigenen Probleme gedacht. Ein Weg aus der Krise sei aber nur zu schaffen, wenn die europäischen Länder wie ein Team zusammenstünden, so von der Leyen.