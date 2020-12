Angesichts der weiterhin hohen Corona-Zahlen mehren sich die Forderungen nach einem Krisengipfel von Bund und Ländern vor Weihnachten.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier meinte in Berlin, die Entwicklung sei weit hinter den Erwartungen zurück. Man werde in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensive Beratungen führen müssen. Kanzleramtschef Braun sagte auf einer Diskussionsveranstaltung, die bisherigen Einschränkungen funktionierten nicht auf Dauer. Deshalb werde man zumindest in den Hotspots deutliche Verschärfungen vornehmen müssen. Der Bund wäre sofort bei einem Krisengipfel mit den Ländern dabei. Bayerns Ministerpräsident Söder äußerte heute früh in der ARD die Überzeugung, dass es solch ein Treffen noch vor Weihnachten geben wird. Berlins Regierender Bürgermeister Müller bezweifelte dagegen die Notwendigkeit rascher erneuter Beratungen. Die Länder könnten auch für sich passende Maßnahmen beschließen, sagte er im Bayerischen Rundfunk.



Die bayerische Landesregierung hatte gestern beschlossen, von Mittwoch an den Katastrophenfall auszurufen. Dieser ist unter anderem mit verschärften Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verbunden.

