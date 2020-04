In Berlin kommt am Montag das sogenannte "Coronakrisen"-Kabinett der Bundesregierung zusammen. Auf dem Tisch liegt unter anderem eine Vorlage von Innenminister Seehofer, wonach Grenzkontrollen auf weitere Übergänge an Nachbarländern ausgedehnt werden sollen. Außerdem geht es um seinen Vorschlag zu einer Quarantäne-Verpflichtung für alle über den Luftweg Einreisende.

Des Weiteren dürfte es um Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial gehen. Beraten werden soll auch über Kredithilfen für mittelständische Firmen. Im Gespräch ist eine 100-prozentige statt bislang nur 90-prozentige Staathaftung für eine begrenzte Zeit. Wegen des Restrisikos hatten sich viele Banken und Sparkassen gegen eine Gewährung zusätzlicher Kreditlinien für Firmenkunden gesperrt.



Weiteres Thema dürfte auch eine Zwischenbilanz zur Wirkung der bundesweit verfügten Einschränkungen von Sozialkontakten sein.

Fast 96.000 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Deutschland

In Deutschland sind bis zum Abend mehr als 95.900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Binnen 24 Stunden ist damit die Zahl der Infektionen um 4.800 gestiegen. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neusten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Demnach sind 1.415 Menschen bundesweit in Folge der Lungenerkrankung gestorben. Besonders hohe Zahlen verzeichnen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Wie auch für andere Länder rechnen Experten für Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.



In der Corona-Pandemie geben verschiedene Quellen Fallzahlen heraus. So werden zuweilen abweichende Daten veröffentlicht. Die Johns Hopkins University veröffentlicht die ihr zugänglichen Informationen nahezu in Echtzeit. Das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation geben einmal täglich Zahlen über bestätigte Infektionen und Todesfälle heraus.

