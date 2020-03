Das Robert Koch-Institut hat Gemeinden und Krankenhäuser in Deutschland aufgefordert, wegen des Coronavirus ihre Krisenpläne zu aktivieren. Die Situation sei ernst, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. Man stehe am Anfang dieser Epidemie. Nach seinen Angaben sollten die Kliniken unter anderem nicht zwingend erforderliche Eingriffe aussetzen.

Außerdem könnten Krankenhäuser etwa dafür sorgen, dass Patienten mit dem Verdacht einer Ansteckung anders aufgenommen würden als sonstige Patienten. So könnte sich beispielsweise ein spezieller Teil des Personals ausschließlich um diese Infizierten kümmern. Die Gruppe der älteren und chronisch kranken Menschen müsse besonders geschützt werden, weil die Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheitsverläufe mit steigendem Alter zunehme, betonte Wieler.

