Am kommenden Samstag sollte in Berlin erneut eine Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden. Sie wurde von der Versammlungsbehörde verboten. Kritiker werfen Innensenator Geisel (SPD) nun vor, es gehe ihm nicht nur um Infektionsschutz.

Die juristische Auseinandersetzung ist bereits in vollem Gange: Die Initiative Querdenken 711 reichte einen Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht gegen das Verbot der Veranstaltung ein. Eine Gerichtssprecherin bestätigte den Eingang einer entsprechenden Beschwerde. Unterstützung erhielt die Initiative von der AfD im Bundestag. Am Freitagvormittag wird mit einer Entscheidung gerechnet. Die Kläger können bei einer Niederlage zuerst vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sollte das Verwaltungsgericht in Berlin das Verbot kippen, kann auch die Versammlungsbehörde noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Den Schritt nach Karlsruhe kann sie juristisch jedoch nicht gehen.

Geisel verteidigt Demo-Verbot

Zur Begründung hieß es von Innensenator Geisel, die letzte ähnliche Demonstration am 1. August habe gezeigt, dass Demonstrierende "sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen" hinwegsetzten. Daher sei auch jetzt wieder "mit Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung" zu rechnen.



Die Berliner Polizei werde am Wochenende mit mehreren Tausend Beamtinnen und Beamten in der Stadt sein, sagte Geisel. Unterstützt werde sie von der Bereitschaftspolizei und auch dem Bund. Zudem sprach Geisel von Drohungen gegen ihn und Berliner Polizistinnen und Polizisten. Das zeige ein erhebliches Gewaltpotenzial. Dennoch erwarte er nicht, dass es am Wochenende zu Gewalttätigkeiten komme.



Inzwischen sind bei der Hauptstadtpolizei rund 4.000 neue Demonstrationen angemeldet worden. Man gehe davon aus, dass die Zahl weiter steigen werde, da entsprechende Aufrufe im Internet kursierten, sagte eine Polizeisprecherin.

Linnemann (CDU): Entscheidung ist "dämlich"

Scharfe Kritik am Demoverbot übte Unionsfraktionsvizechef Linnemann. Er halte die Entscheidung "für selten dämlich", sagte er den Sendern RTL und ntv. Auf diese Weise könne es "zu einer zunehmenden Radikalisierung in der Gesellschaft" kommen. Dem schloss sich die konservative Werteunion an. "Als in Berlin noch für das Bündnis 'Black Lives Matter' demonstriert wurde - vielfach ohne Masken und unter Missachtung des Abstandgebots - gab sich Herr Geisel noch begeistert", kritisierte deren Vorsitzender Alexander Mitsch.



Beim Verbot der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen dränge sich der Eindruck auf, dass "politische und nicht sachliche Gründe" entscheidend gewesen seien. Am 1. August waren neben Corona-Leugnern und radikalen Impfgegnerinnen auch viele Teilnehmende mit eindeutig rechtsgerichteten Fahnen oder T-Shirts auf den Straßen.



Angesichts steigender Neuinfektionen werden immer wieder Demonstrationen und Protestaktionen abgesagt. Die Stadt Hanau sagte eine für den 22. August geplante Demonstration am Vorabend ab. Eine Initiative hatte zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags vom Februar aufgerufen, der insgesamt elf Menschen das Leben gekostet hatte.