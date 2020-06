Der Bundesverband der Deutschen Industrie kritisiert mangelnde Transparenz bei der Staatsbeteiligung am Biotech-Anbieter Curevac, der einen Corona-Impfstoff entwickelt. BDI-Hauptgeschäftsführer Lang sagte in Berlin, das Argument des Gesundheitsschutzes dürfe kein Freifahrtschein sein, um marktwirtschaftliche Mechanismen auszuhebeln.

Für Staatsbeteiligungen an privaten Unternehmen sei eine genaue Finanzprüfung und eine politische Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament nötig, betonte Lang weiter.



Auch der Chef der Wirtschaftsweisen, Feld, hatte zuvor Kritik an der Bundesbeteiligung geäußert. Diese Industriepolitik diene protektionistischen Zwecken. Angesichts der Bedeutung der Globalisierung für den Erfolg der deutschen Wirtschaft sei dies eine falsche Strategie.



In der vergangenen Woche hatte die Bundesregierung mitgeteilt, dass die staatliche Förderbank KfW für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent der Curevac-Aktien übernimmt. Dies solle dem Tübinger Unternehmen von Mehrheitseigner Hopp finanzielle Sicherheit geben. Seit Januar forscht Curevac an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus.