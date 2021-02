Der Tourneeveranstalter S-Promotion hat Kritik am Vorstoß des Ticketverkäufers CTS Eventim geübt, mittelfristig eine Corona-Impfung zur Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen zu machen.

Der Vorschlag gehe in die völlig falsche Richtung, sagte S-Promotion-Geschäftsführer Schornstein. "Wir stellen ernsthaft die weitere Zusammenarbeit mit Ticketbetreibern, die solche Maßnahmen in Erwägung ziehen, in Frage." Schornstein verwies darauf, dass das Impfversprechen der Bundesregierung wegen der Lieferverzögerungen nicht einzuhalten sei. Außerdem verstoße der Impf-Vorschlag gegen das Diskriminierungsverbot. S-Promotion forderte vielmehr Lösungen zur Wiederherstellung des

Spielbetriebs, die allen Ticketkäufern die Möglichkeit geben, eine Veranstaltung zu

besuchen. Als Beispiele nannte der Tourneeveranstalter freiwillige Impfungen, Corona-Schnelltests, Maskenpflicht und die Einhaltung von Hygienevorschriften.



Zuvor hatte Eventim-Firmenchef Schulenberg der "Wirtschaftswoche" gesagt, wenn es genug Impfstoff gebe und jeder sich impfen lassen könne, sollten privatwirtschaftliche Unternehmen die Möglichkeit nutzen können. CTS Eventim habe seine Systeme schon so eingerichtet, dass sie Impfausweise lesen könnten.



Bundeskanzlerin Merkel hält es für denkbar, geimpften Menschen irgendwann mehr Möglichkeiten einzuräumen. Voraussetzung für solche - Zitat - "Erleichterungen" sei allerdings, dass geklärt werde, ob geimpfte Menschen das Coronavirus weiterhin übertragen könnten, sagte sie im ARD-Fernsehen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, warnte ebenfalls davor, die Beschränkungen für geimpfte Menschen zu schnell aufzuheben. Er sagte dem Journal "Rundblick Niedersachsen", es könne nicht sein, dass Rentner im Sommer am Strand lägen, während die junge Generation weiterhin zu Hause sitzen müsse.

