Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde, Coronavirus-Tests bei Menschen ohne Symptome zurückzufahren, stößt auf Kritik.

Der Immunologe und Berater des Präsidenten, Fauci, sagte dem Sender CNN, die Maßnahme könne das falsche Gefühl vermitteln, dass Virus-Übertragungen durch Menschen ohne Symptome keine große Gefahr darstellten. Die Behörde hatte vor einigen Tagen ihre Richtlinie geändert. Bislang wurde allen Personen, die sich in der Nähe eines Erkrankten aufhielten, ein Test empfohlen. Jetzt heißt es, ein Test sei nicht unbedingt nötig, wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehöre. Die Gesundheitsbehörde erklärte, man wolle dadurch die Ressourcen besser aufteilen. Es habe keinen politischen Druck für die Entscheidung gegeben. US-Präsident Trump hatte vor einigen Wochen gesagt, die Fallzahlen in den USA seien so hoch, weil zu viel getestet werde.