In Bayern sollen rund 900 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Reiserückkehrer heute Bescheid über ihren Befund bekommen. Sie gehören zu insgesamt mehr als 44.000 Personen, die von den bayerischen Gesundheitsbehörden seit Ende Juli getestet, aber bislang nicht über die Ergebnisse informiert wurden. Die Landesregierung kam in München zu einer Krisensitzung zusammen. Gesundheitsministerin Huml hat für den Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt.

Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag, Hartmann, warf Bayerns Ministerpräsident Söder vor, sich vor der Ankündigung kostenloser Tests nicht ausreichend darüber informiert zu haben, was logistisch möglich sei. Söders Test-Debakel sei der schwerste Fehler, der bisher in der Bekämpfung der Corona-Pandemie passiert sei, sagte Hartmann im Deutschlandfunk. Die bayerische SPD fordert den Rücktritt der Gesundheitsministerin. "Frau Huml muss zurücktreten und Herr Söder muss sich erklären", sagte Generalsekretär Grötsch im Bayerischen Rundfunk.



Der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Lambsdorff, erklärte, 900 positiv Corona-Getestete nicht zu informieren, sei "Körperverletzung" gegenüber denen, die noch angesteckt würden. Per Twitter fragte Lambsdorff, wo Söder sei. Sonst immer vorneweg, schicke er jetzt seine Gesundheitsministerin vor. Lambsdorff bezeichnete dies als peinlich. Die Linken-Vorsitzende Kipping bezeichnete Söder als "Scheinriesen" im Krisenmanagement. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) nannte die Verzögerung bei der Übermittlung der Testergebnisse in Bayern im ZDF "ärgerlich". In außergewöhnlichen Zeiten passierten aber auch Fehler, meinte Spahn.



Deutschlandfunk-Korrespondent Michael Watzke berichtet von großen organisatorischen Problemen (Audio-Link) an den Teststationen aufgrund des Andrangs. So hätten Ehrenamtliche etwa die Daten der Getesteten auf Papier mitgeschrieben statt sie in Exceltabellen einzutragen. Der GAU wäre es für die bayerischen Staatsbehörden, so Watzke, wenn sich nun teilweise nicht mehr zuordnen ließe, welches Ergebnis zu welcher Person gehört. Dann würde seiner Einschätzung nach auch Ministerpräsident Söder stärker beschädigt als jetzt schon. Klar sei bisher: Söder habe Versprechen gemacht, die nicht eingehalten werden konnten.



In Bayern können sich alle Reisenden seit dem 25. Juli bei der Ankunft an den Flughäfen München und Nürnberg freiwillig testen lassen, seit dem 30. Juli auch an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sowie mehreren Autobahnraststätten. Für Urlauber aus Risikogebieten greift seit Samstag bundesweit eine Testpflicht.

