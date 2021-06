Vor dem heutigen EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland mehren sich die kritischen Stimmen zur geplanten Zahl der Zuschauer im Stadion. Außerdem dringen deutsche Politiker auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln.

Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Augsburger Allgemeinen", er halte es für unverantwortlich, wenn in Ländern, die als Virusvariantengebiet der hoch ansteckenden Delta-Mutation gelten, zigtausende Menschen auf engem Raum zusammenkämen. Das sei auch die Auffassung von Bundeskanzlerin Merkel, mit der er sich dazu abgestimmt habe. Seehofer verwies darauf, dass bei den EM-Spielen in München eine Auslastung von 20 Prozent der Stadionplätze erlaubt sei. Dies sei ein Maßstab, der auch für die anderen Austragungsorte gelten könnte, meinte der CSU-Politiker.



Im Londoner Wembley-Stadion sind bis zu 45.000 Fans zugelassen, für die Halbfinals und das Endspiel bis zu 60.000 Zuschauer. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann forderte die UEFA auf, die Corona-Regeln durchzusetzen. Der Plan, jetzt noch mehr Leute in die Stadien zu lassen, wie in Wembley, sei unverfroren, sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Spiele in vollen Stadien und Zuschauer ohne Abstand oder Masken könnten zum Superspreader-Event werden, warnte Kretschmann.



Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, mahnte zur Vorsicht. Dass in Budapest mehr als 55.000 Zuschauer in das Stadion durften, hätte er so nicht verantworten wollen, sagte Söder der "Bild"-Zeitung.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.