Vor dem heutigen EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland mehren sich die kritischen Stimmen zur geplanten Zahl der Zuschauer im Stadion.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach von einem sehr schlechten Signal. Es werde der Eindruck vermittelt, alles sei ohne Regeln machbar, sagte sie in Mainz. Der CDU-Europapolitiker Liese verwies auf Corona-Fälle unter finnischen Fans in Sankt Petersburg. Dies zeige, dass es im Umfeld der Spiele durchaus zu zahlreichen Infektionen komme.



Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer erklärt, er halte es für unverantwortlich, wenn in Ländern, die als Virusvariantengebiet der hoch ansteckenden Delta-Mutation gälten, zigtausende Menschen auf engem Raum zusammenkämen. Im Londoner Wembley-Stadion sind bis zu 45.000 Fans zugelassen, für die Halbfinals und das Endspiel bis zu 60.000.



Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England beginnt am Abend um 18 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.