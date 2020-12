In den Bundesländern mehrt sich Kritik an einer zu schleppenden Versorgung Deutschlands mit Impfstoff-Dosen gegen das Coronavirus.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte RTL, man müsse es wenigstens in der ersten Runde schaffen, alle Pflegeheime abzusichern. Sie mache sich Sorgen, ob die Dosen dafür ausreichten, erklärte die SPD-Politikerin. Bayerns Ministerpräsident Söder betonte, beim Einkauf der Vakzine brauche es mehr Tempo. Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es müsse absolute politische Priorität sein, mehr Impfstoff zu bekommen, der dann schneller verteilt werde. Gestern war bekannt geworden, dass sich die Bundesregierung auch durch eine nationale Vereinbarung über die gemeinsame europäische hinaus zusätzliche Kontingente des Impfstoffs von Biontech und Pfizer gesichert hat. Offen blieb zunächst, wie schnell diese verfügbar sein werden.



Das Paul-Ehrlich-Institut, das für die Überprüfung zuständig ist, stellte in Aussicht, dass die Freigabe der Chargen noch am Tag der Zulassung durch die EU-Behörde erfolgen könne. Dies ist nach derzeitigen Stand für morgen geplant.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.