Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, Gesundheitsminister Spahn wegen dessen Impfmanagements zu entlassen.

"Die Leistungen von Herrn Spahn als Gesundheitsminister kann man nur mit einer Fünf oder Sechs bewerten", sagte der Bundestags-Vizepräsident dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Spahn sei seiner Aufgabe nicht gewachsen. Konkret kritisierte Kubicki, dass der CDU-Politiker etwa zu spät auf den Schutz durch Masken gesetzt wie auch bei der Test- und Impfstrategie versagt habe.



Harsche Kritik kam auch von der Juso-Vorsitzenden Rosenthal. Spahns Vorgehen beim Impfstopp für Astrazeneca beschädige nicht nur das Vertrauen in das Präparat, sondern auch in die politischen Entscheidungsträger. Nötig sei vielmehr eine strukturierte, schnelle Impfkampagne, flächendeckende Tests und nachvollziehbare Öffnungsstrategien, führte die Chefin der SPD-Jugendorganisation aus. Die Entscheidung des Gesundheitsministeriums, die Impfungen mit Astrazeneca vorläufig auszusetzen, hatte bereits gestern für viel Kritik gesorgt. Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionsvorsitzende Kutschaty sprach von einem "Desaster" und forderte ebenfalls die Entlassung Spahns.



Am Donnerstag wird die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sich ein erneutes Bild über die Wirksamkeit des AstraZeneca-Wirkstoffs machen. Deswegen wurde der Impfgipfel von Bund und Ländern auf Freitag verschoben.

