International bekannte Künstler fordern von der Bundesregierung Soforthilfen für Freiberufler aus allen Sparten und Bereichen von Kunst und Kultur, die unmittelbar durch die Coronakrise betroffen sind.

In einem offenen Brief an Kultur-Staatsministerin Grütters schreiben sie nach Informationen der "Welt am Sonntag", den Künstlerinnen und Künstlern stehe vom ersten Tag des ersatzlosen Ausfalls von Veranstaltungen das Wasser bis zum Hals. Freiberufliche Kulturschaffende sollten ihrer Ansicht nach ebenso schnell Hilfe erhalten wie etwa große Unternehmen wie Adidas oder die Zahnärzte, die 90 Prozent des Vorjahreseinkommens zugesprochen bekämen. Der Staat könne den Betroffenen helfen, die nächsten Monate zu überbrücken.



Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören unter anderem die Violinistin Anne-Sophie Mutter, die Dirigenten Thomas Hengelbrock und Christian Thielemann und, in Vertretung zahlreicher Kulturschaffender, eine Rechtsanwältin für Kunst- und Urheberrecht.