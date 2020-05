Wann können Theater, Orchester und andere Kultureinrichtungen wieder öffnen? Das ist vielerorts noch unklar: Bayern setzt auf einen langsamen Neustart nach Pfingsten, Sachsen und NRW wollen schneller wieder lockern. Für den Deutschen Kulturrat geht es vor allem darum, die Infrastruktur zu erhalten.

Mangelnde Kreativität kann man den Theatermachern und Konzernveranstaltern nicht vorwerfen. Viele Aufführungen werden ins Internet übertragen und suchen dort nach Zuschauern. Bands spielen in Autokinos und lassen sich vom Publikum, das dem Geschehen aus dem eigenen Wagen heraus verfolgt, per Hupkonzert feiern. Mit der gewohnten Normalität hat das nichts zu tun - aber die wird so schnell auch nicht zurückkommen.



Bundesländer entscheiden - und haben keine einheitliche Linie



Den Rahmen hat die Bundesregierung gesetzt: Großveranstaltungen sind noch bis mindestens Ende August untersagt. Was aber genau eine Großveranstaltung ist und ob es eine Rolle spielt, ob der Zuschauerbereich bestuhlt ist - so dass man Mindestabstände einhalten kann - oder nicht, das definieren die Länder. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten und Pläne.



Bayern will bei der Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen sehr vorsichtig vorgehen, setzt aber auf einen langsamen Neustart ab Pfingsten. Ministerpräsident Söder betonte aber, das Gros werde nach Einschätzung der Kulturminister eher erst ab den Sommerferien oder danach beziehungsweise im Herbst folgen. Die Landesregierung stockte immerhin ihr Hilfsprogramm für die Branche deutlich auf: 200 Millionen Euro statt wie bisher geplant 90 Millionen Euro sollen nun für Künstler und Kulturschaffende im Freistaat bereitgestellt werden. Auch in Berlin rechnen die vielen Bühnen nicht mit einem Spielbetrieb vor September.



Nordrhein-Westfalens Landesregierung dagegen könnte eine Öffnung der Theater ab dem 30. Mai möglich machen - darauf hofft zumindest die "Kölner Theaterkonferenz", die sich als Interessenvertretung der Kölner Theater sieht, auf ihrer Internetseite. Auch Hessen und Sachsen haben eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln eingeleitet: Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sollen keinen Körperkontakt haben. Der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, vermutet schon ein "Theater zum Abgewöhnen". Andere sehen darin eine neue Chance - und wollen auf die Live-Performance nicht verzichten.



So auch die Landesregierung Rheinland-Pfalz. Dort will man Theater, Konzerthäuser, Opern und Kleinkunstbühnen ab dem 27. Mai öffnen - allerdings auch hier unter strengen Auflagen. Zu Beginn der Lockerungen wird die Zahl der Besucher allerdings deutlich eingeschränkt sein. Erst ab Ende Juni soll es möglich sein, dass in geschlossenen Räumen bis zu 150 Menschen zusammenkommen.



Wieviel Abstand brauchen Sänger und Musiker voneinander?



Von der geplanten Öffnung ausdrücklich ausgenommen sind Chöre, Gesänge und "ähnliche Tätigkeiten mit erhöhtem Infektionsrisiko", wie es von der rheinland-pfälzischen Landesregierung heißt. Dass es beim lauten Singen oder beim Spielen von Blasinstrumenten ein erhöhtes Risiko gibt, weil Viren stärker verbreitet werden können, ist nachvollziehbar. Verbindliche Regeln, wie groß der Abstand der Musiker voneinander und vom Publikum sein muss, gibt es aber noch nicht.



Droht das "Ende der großen Ochestermusik"?



Der langjährige frühere Präsident des Verbandes der Deutschen Konzertdirektionen und heutige Konzertveranstalter Michael Russ befürchtet das Schlimmste. In einem Zeitungsinterview sagte er, wenn Musiker 1,5 Meter Abstand halten müssten und Bläser zusätzlich acht Meter Abstand zum Rest einhalten müssten, dann sei das womöglich "das Ende der großen Orchestermusik". Ob es heftig kommt, lässt sich noch nicht sagen, denn es fehlen Erfahrungswerte, unter welchen Bedingungen risikolos musiziert werden.



Ärzte der Berliner Charité haben jetzt aber Empfehlungen ausgesprochen - und glauben, dass das Risko beherrschbar ist. Den Abstand von 1,5 Metern aller Musiker zueinander befürworten sie ebenfalls; bei Bläsern reichen ihrer Ansicht nach aber zwei Meter Abstand zu anderen und für Blechbläser wird von den Medizinern ein zusätzlicher Plexiglas-Schutz empfohlen.



Künstler und Veranstalter hoffen auf klare zeitliche Perspektive



Klar ist damit: Kulturschaffende und ihr Publikum müssen sich noch gedulden, bis überhaupt klar ist, wie es in den nächsten Monaten weitergehen kann. Problematisch wird das vor allem für Künstler und Musiker außerhalb des öffentlich finanzierten Kulturbetriebs, die ohne Publikum kaum noch Einnahmen haben. Und besonders schwierig ist es, weil viele nicht wissen, wie lange sie im Krisenmodus bleiben müssen.



Etliche Künstlerinnen und Künstler fordern deshalb eine klare zeitliche Perspektive für einen Neustart - auch der Deutsche Kulturrat. Dessen Geschäftsführer Olaf Zimmermann erklärte, es müsse vor allem die kulturelle Infrastruktur erhalten werden. Nur dann könne das kulturelle Leben während der Pandemie in veränderter Form aufrechterhalten werden - und nach der Krise wieder in seiner gesamten Vielfalt weiterarbeiten.

