Die Kultusminister der Bundesländer wollen bereits in den kommenden Tagen darüber sprechen, wann und wie es mit dem Schulunterricht weitergehen soll.

Die rheinland-pfälzische Ressortchefin Hubig sagte in einem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Beratungen sollten noch vor dem nächsten Treffen zwischen der Bundeskanzlerin und den Länder-Regierungschefs am 5. Januar stattfinden. Dabei müsse in den Blick genommen werden, wie sich die Infektionszahlen bis dahin entwickelt hätten. Zugleich räumte die SPD-Politikerin Versäumnisse ein. Ministerien, Schulaufsicht und Schulen hätten sich im Corona-Jahr enorm angestrengt. Aber klar sei auch, dass man in solch einer Situation nicht alles schaffen und die Dinge perfekt regeln könne. Es habe dafür keine Blaupause und keinen Ablaufplan gegeben.



Hubig beklagte zudem, es seien an die Kultusministerien auch zahlreiche praxisferne Vorschläge herangetragen worden, die nach einer näheren Prüfung hätten verworfen werden müssen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 27.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 23.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.