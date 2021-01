Die Kultusminister der Bundesländer wollen heute in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.

Einige von ihnen halten die baldige Öffnung von Kitas und Grundschulen für vorrangig. Bayern warnte vor überstürztem Handeln. Gerade nach den Ferien sei die Gefahr von Ansteckungen hoch. Vor Weihnachten waren die Länder unterschiedlich verfahren. Während einige die Ferien vorzogen oder komplett auf Distanzunterricht setzten, hoben andere nur die Präsenzpflicht auf.



Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, warf der Politik Konzeptlosigkeit vor. Es sei mehr nötig, als das Hangeln von Feiertag zu Feiertag, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er empfinde es als Bankrotterklärung, wenn Eltern zum Teil am Sonntagabend erfahren, dass ihre Kinder am nächsten Tag zu Hause bleiben sollten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte, Schulen mindestens eine Woche über den 10. Januar hinaus zu schließen - bis klar sei, wie sich Silvester auf die Infektionszahlen ausgewirkt habe. Die Gesundheit des Personals sei sonst in hohem Maß gefährdet, betonte GEW-Chefin Tepe.



Die bisherigen Beschlüsse von Bund und Ländern wurden bis zum nächsten Sonntag befristet. Morgen wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten dann das weitere Vorgehen festlegen.

