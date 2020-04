Die Kultusminister der Bundesländer beraten heute über das weitere Vorgehen bei der Öffnung von Schulen während der Corona-Pandemie.

Ziel ist die abschließend Einigung auf ein gemeinsames Konzept. Unklar ist, ob die Minister einen Plan vorlegen, wie es für diejenigen Klassenstufen weitergeht, für die es bisher noch keine Rückkehrperspektive an die Schulen gibt.



Bereits in der vergangenen Woche waren tausende Jugendliche in vielen Bundesländern für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen an die Schulen zurückgekehrt. Heute kommen weitere hinzu. Ab dem 4. Mai sollen dann in den meisten Ländern auch die ältesten Grundschüler wieder in den Unterricht, ebenso jene Jugendlichen, die im nächsten Schuljahr ihren Abschluss machen.