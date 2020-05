Der Vorschlag der EU-Kommission über ein Konjunkturprogramm in der Corona-Krise ist unterschiedlich aufgenommen worden.

Der österreichische Bundeskanzler Kurz bezeichnete das Konzept als Startpunkt für Verhandlungen. Über das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten müsse noch gesprochen werden. Ablehnend äußerte sich der schwedische Ministerpräsident Löfven. Er befürchte, dass sein Land viel Geld bezahlen müsse, erklärte er am Abend. Frankreichs Finanzminister Le Maire begrüßte den Plan dagegen als "historisch". Auch Spanien und Italien äußerten große Zustimmung. Bundeskanzlerin Merkel dämpfte jedoch Hoffnungen auf eine rasche Umsetzung. Sie sagte, sie erwarte schwierige Gespräche.



Von dem Corona-Wiederaufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro sollen vor allem die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder im Süden Europas profitieren. Zwei Drittel sollen als Zuschüsse an die Mitgliedsstaaten fließen, der Rest als Kredite.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.