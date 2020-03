Die Corona-Krise führt bei den Autoherstellern zu weiteren Konsequenzen.

BMW meldete für knapp 20.000 Beschäftigte Kurzarbeit an. Betroffen seien vor allem Werke in Dingolfing, München, Regensburg und Leipzig, teilte das Unternehmen mit. Der Autobauer hatte die Produktion in seinen europäischen Fabriken bereits vor zwei Wochen gestoppt. Die Bänder sollten zunächst bis zum 19. April stillstehen. Porsche kündigte ebenfalls weitere Einschränkungen an. Danach bleiben die Werke des Sportwagenbauers wegen der Pandemie auch in der nächsten Woche geschlossen. Die Auto-Nachfrage ist deutlich zurückgegangen. Viele Händler in Europa haben geschlossen, auch viele Zulieferer lassen derzeit die Arbeit ruhen.