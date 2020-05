Das Labor in Wuhan, das von US-Präsident Trump mehrfach als Urheber der Corona-Pandemie bezeichnet wurde, weist alle Vorwürfe zurück.

Die Direktorin des Instituts für Virologie in der chinesischen Provinz, Wang Yanyi, bezeichnete Staatsmedien gegenüber die Behauptung, Covid-19 sei aus dem Labor in Wuhan gekommen, als reine Erfindung. Die Forschenden in Wuhan hätten zwar an drei Strängen von Fledermaus-Coronaviren gearbeitet, aber keiner davon habe dem entsprochen, der die Pandemie ausgelöst hat. Ihr Institut habe die ersten Proben einer unbekannten Lungenkrankheit Ende Dezember erhalten, davor sei man niemals mit Covid-19 in Berührung gekommen.



Wissenschaftler und wie Weltgesundheitsorganisation WHO halten es für wahrscheinlich, dass das Virus natürlichen Ursprungs ist und von Tieren auf den Menschen übertragen wurde.